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Технологии 3D‐печати используются при разработке серии Aurus проекта «Кортеж»

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Фото: ТАСС/РИА Новости/Алексей Филиппов
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Технологии 3D‐печати используются при разработке автомобилей класса люкс серии Aurus, которые входят в проект «Кортеж». Об этом сообщил руководитель Центра компьютерного инжиниринга и участник проекта Алексей Боровков.

«Да, конечно, есть. Давайте не будем раскрывать всех подробностей», — цитирует Боровкова «РИА Новости».

По словам руководителя центра, в машинах серии Aurus есть детали, для которых вначале мастер-модель оптимальной конструкции печаталась из пластика, а затем литьем под давлением создавались детали, которые в три-четыре раза лучше по весовым характеристикам, чем аналоги у BMW и Porsсhe.

Ведущие специалисты Porsсhe приезжали в Россию посмотреть на инновационную технологию. Боровков отметил, что они признали, что «пока до этого не дошли», сообщает телеканал «360».

Первый автомобиль из проекта «Кортеж» показали 7 мая на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Лимузин понравился Путину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в деловых поездках российский лидер будет использовать этот автомобиль.

Позже управляющий директор марки Aurus Герхард Хильгерт заявил, что Европе машины бренда впервые покажут на Женевском автосалоне в 2019 году.

Автомобили будут продаваться в России, в странах Азии, Европы и Южной Америки, включая страны с правосторонним движением.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что мотоциклы проекта «Кортеж» запустят в серию не ранее 2019 года. Пока разработчики проводят испытания прототипа.

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