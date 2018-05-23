Мировая премьера автомобилей «Кортеж» под брендом Aurus пройдет 29 августа

Мировая премьера автомобилей «Кортеж» под брендом Aurus состоится в Москве 29 августа. В Европе их впервые покажут на Женевском автосалоне в 2019 году. Об этом сообщил гендиректор автокомпании Герхард Хильгерт.

Продажи автомобилей начнутся в январе следующего года.

«29 августа состоится мировая премьера бренда на автосалоне в Москве. Продажи начнутся в январе 2019 года. Заказы начнем принимать ранее», — цитирует Хильгерта RNS.

По словам гендиректора автокомпании, в Европе первая презентация автомобилей проекта Aurus планируется на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а в Азии — в 2020 году.

Автомобили Aurus будут продаваться в России, в странах Азии, Европы и Южной Америки, включая страны с правосторонним движением.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в перспективе автомобили проекта «Кортеж» могут стать полностью электрическими.

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж».