Прямой эфир

Автомобили проекта «Кортеж» в будущем могут стать полностью электрическими

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили проекта «Кортеж» в перспективе могут стать полностью электрическими. Об этом на презентации бренда Aurus сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, конструкция машины позволяет этого добиться.

«Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, которая позволит со временем — если на этом этапе электромашина только обеспечивает докрутку двигателя или передвижение какое-то время, недлительное — то в перспективе мы можем сделать его полностью электрическим», — цитирует «РИА Новости» Дениса Мантурова.

В семейство автомобилей марки «Кортеж», которые разрабатываются на единой платформе для первых лиц государства, войдут лимузин, минивэн и седан.

17 мая президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым  поручил наладить массовое производство джипов и седанов проекта «Кортеж».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путину доложили о готовности мотоцикла «Кортеж»
Журналист из США сравнил лимузины Путина и Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017