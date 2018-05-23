Автомобили проекта «Кортеж» в будущем могут стать полностью электрическими

Автомобили проекта «Кортеж» в перспективе могут стать полностью электрическими. Об этом на презентации бренда Aurus сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, конструкция машины позволяет этого добиться.

«Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, которая позволит со временем — если на этом этапе электромашина только обеспечивает докрутку двигателя или передвижение какое-то время, недлительное — то в перспективе мы можем сделать его полностью электрическим», — цитирует «РИА Новости» Дениса Мантурова.

В семейство автомобилей марки «Кортеж», которые разрабатываются на единой платформе для первых лиц государства, войдут лимузин, минивэн и седан.

17 мая президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым поручил наладить массовое производство джипов и седанов проекта «Кортеж».