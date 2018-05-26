Обозначен срок завершения испытаний мотоциклов из проекта «Кортеж»

Мотоциклы проекта «Кортеж» запустят в серию не ранее 2019 года, пока что разработчики проводят испытания прототипа. Об этом в субботу, 26 мая, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Чемезова, в этом году завершить испытания не удастся, возможно, это произойдет в 2019-м.

Сергей Чемезов 17 мая доложил президенту России Владимиру Путину о создании прототипа мотоцикла, который должен будет сопровождать кортеж главы государства. Чемезов подчеркнул, что мотоцикл получился очень красивым, а по своим характеристикам он ни в чем не уступает западным производителям.

Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Концепт-байк весит 510 кг и развивает максимальную скорость — 250 км/ч. Мощность двигателя мотоцикла — 110 кВт, а крутящий момент — 180 Нм.

Проект «Кортеж» — семейство автомобилей класса люкс для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в 2019 году) на единой модульной платформе (ЕМП). Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей.

В ходе церемонии инаугурации 7 мая Путин впервые использовал не традиционный Mercedes, а черный лимузин из проекта «Кортеж». Глава государства на представительской машине выехал из 1-го корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.