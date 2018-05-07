Русский дух «Кортежа»

Сегодня во время инаугурации президента впервые был официально продемонстрирован новый российский автомобиль проекта «Кортеж», созданный на «Единой модульной платформе» (ЕМП). О том, как шла разработка дизайна президентского лимузина, какие технические решения применили конструкторы и почему ему нет аналогов в мире, рассказали «Известиям» ведущие сотрудники Государственного научно-исследовательского института НАМИ, проектировавшие этот автомобиль.

С виду институт НАМИ напоминает предприятие советской эпохи: невысокие здания на территории, клумбы, советский ремонт и даже гипсовый Ленин до потолка. Сложно представить, что здесь уже несколько лет идет создание современного автомобиля — всё дышит историей.

Однако пройдя несколько корпусов, попадаешь уже в мир, более привычный современному человеку, — за высокими стеклянными стенами кипит работа.

В просторном зале дизайн-центра по периметру выставлены блестящие лимузины, седаны, микроавтобусы и внедорожники, разработанные в рамках проекта «Единая модульная платформа». Их здесь более 20.

— Они все разные. Это и прототипы, и модели будущих автомобилей, — говорит главный дизайнер проекта ЕМП Юрий Черненко. — Над дизайн-проектом мы начали работу в 2013 году. Сначала это была команда из 10 человек, а сейчас уже 47 специалистов — все выпускники отечественных специализированных вузов.

Юрий проходит вдоль длинного черного лимузина — первого ходового макета.

— Изначально делали акцент на футуристических образах, но потом, что называется, спустились на землю. Мы изучали хроники прошлого века и взяли прототипом автомобиль «ЗИС-110», который появился после войны. В нем много эмоциональных составляющих. Это и Парад Победы, и полет Гагарина — везде герои были на этой машине.

Юрий Черненко указывает на передний бампер макета лимузина.

— «ЗИС-110» имеет характерные элементы: вертикальная длинная решетка от капота до бампера и расходящиеся от нее «усы» — хромированные элементы. В первоначальном прототипе мы буквально воспроизвели эти элементы. В дальнейшем они серьезно трансформировались и обрели современные формы.

По словам Черненко, перед дизайнерами стояла задача отразить в дизайне внутреннюю мягкую силу и показать русский дух и историю одновременно. Но при этом внешний облик автомобиля должен быть современным и производить впечатление монументальности и мощи.

— Этого удалось достичь за счет сочетания плавных обтекаемых поверхностей с острыми гранями, — удачное сочетание классики и современности.

Юрий указывает на верх решетки радиатора, где крепится небольшой шильдик ромбической формы.

— Это официальное название автомобиля. Машина будет называться Aurus, что означает «русское золото» – от Aurum и Russia.

Все дизайнерские идеи досконально прорабатывались с конструкторами проекта. Так, например, спереди появились дополнительные воздухозаборники — для удовлетворения потребностей высокофорсированного двигателя.

— Главная задача, которая стояла перед нами, — это создать унифицированное семейство автомобилей для госструктур и для открытого рынка. Автомобили должны быть конкурентоспособными в своем классе легковых автомобилей сегмента люкс — самых комфортабельных и технически совершенных. В этом и заключалась сложность нашего проекта — подобных машин отечественный автопром еще не создавал, — рассказал главный конструктор проекта ЕМП Вадим Переверзев.

Вадим показывает множество чертежей и 3-D-моделей на экране. Здесь и стойки подвески колес, и рулевое управление. Доходим до двигателя.

— Сейчас на рынке абсолютно революционных моделей крайне мало. Есть много общих черт и технических решений, присущих моделям разных марок одного ценового сегмента. Мы в целом учитывали основные тенденции в автопроме, а в чем-то даже их предвосхитили. Вся наша линейка — это гибридные полноприводные автомобили.

При разработке двигателя в качестве экспертов были привлечены зарубежные партнеры по инжинирингу, но Вадим Переверзев отмечает, что это именно совместная работа, а не стандартное приобретение готового решения.

— По нашему техническому заданию и в соответствии с нашими требованиями началось совместное проектирование нового мотора, который создавался специально под проект ЕМП. Этот новый двигатель интересен в том числе тем, что не имеет навесных агрегатов, приводящихся ремнем. Все механические приводы спрятаны в сам двигатель, часть агрегатов приводится от электричества. Наша машина гибридная, соответственно, на борту имеется высоковольтная электрическая система и, например, компрессор системы кондиционирования приводится не ремнем, как на большинстве двигателей, а от высоковольтной сети. Чтобы обеспечить высокую степень форсировки, двигатель имеет двойной турбонаддув с двумя охладителями наддувочного воздуха.

Вадим показывает на экране математическую модель двигателя.

— Среди моделей ЕМП для госструктур и рынка будут бронированные версии, которые тяжелее обычных автомобилей. Высокая энерговооруженность необходима для обеспечения хороших тягово-динамических показателей всех автомобилей. Базовый двигатель нового семейства — это бензиновый V8 объемом 4,4 л и мощностью 600 л.с. Он обеспечивает необходимые характеристики всем машинам и, соответствуя по своим параметрам наилучшим моторам лидирующих мировых производителей, по совокупности своих свойств и применяемых решений действительно находится на вершине прогресса современного двигателестроения. Модельный ряд двигателей также включает двигатель V12 и, например, L4 — менее мощный, но потенциально востребованный рынком, — пояснил он.

Другой пример создания в рамках проекта оригинального технически сложного агрегата — автоматическая трансмиссия — это уже полностью российская разработка.

— Девтиступенчатая автоматическая планетарная коробка передач — абсолютно новая разработка, целиком отечественная, сделанная одним из наших партнеров. Все автомобили будут оснащены этой коробкой передач, — отметил Вадим Переверзев.

Все автомобили проекта «Кортеж» — полноприводные. Конструкторы обещают средний разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Стоит обратить внимание и на клиренс: из-за дорожно-климатических особенностей страны у лимузинов и седанов его высота составляет 200 мм. Это выше, чем у потенциально конкурирующих марок, таких как Mercedes Maybach, Rolls-Royce и др.

Примечателен интерьер президентского лимузина.

— Все материалы внутренней отделки преимущественно российского производства. Можно сказать, что интерьер «умный». Жидкокристаллические дисплеи в приборной панели, мультимедийная система с джойстиками в качестве органов управления. Ничего сверхфутуристического в интерьере нет: классический, строгий, сдержанный, но интересный, — рассказал Вадим Переверзев.

Осенью на Московском автосалоне автомобиль будет представлен широкой общественности, после чего на машины проекта «Кортеж» можно будет разместить заказ, а уже в 2019 году увидеть их и на дорогах страны.