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Стало известно название нового президентского автомобиля серии «Кортеж»

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Фото: ТАСС/POOL/Виталий Белоусов
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Новый отечественный лимузин серии «Кортеж», на котором президент России Владимир  Путин приехал на инаугурацию, получил название «Сенат-лимузин». 

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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».

По словам журналистов, семейство автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», называется «Аурус». В этой линейке также представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».

Уточняется, что длина «Сенат-лимузина» составляет 6, 62 м, ширина — 2 м, высота — 1,695 м. Участие в создании двигателя для машины приняла компания Porsche.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщил, что стоимость автомобилей серии «Кортеж» составит более 10 млн рублей. Прием коммерческих заказов начнется в конце августа – начале сентября.

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