Путин впервые использовал новый российский автомобиль серии «Кортеж»

Владимир Путин, вступивший 7 мая в должность президента России, впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж». Черный представительский седан доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялась церемония инаугурации.

«Автомобиль прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства», — рассказал агентству ТАСС источник, близкий к организации церемонии.

Проект «Кортеж» предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы с четырьмя моделями кузова: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Со временем эти машины заменят автопарк для госслужащих, куда входят иномарки. Под каким брендом они будут ездить, пока неизвестно. Однако по комплетациям и цене авто будут конкурировать с Mercedes, Maybach, Bentley и Rolls-Royce.

Ранее президент России использовал автомобили германского производства.