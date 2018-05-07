Прямой эфир

Мантуров раскрыл стоимость новых российских автомобилей серии «Кортеж»

0
Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прием коммерческих заказов на автомобили проекта «Кортеж» откроют в конце августа — начале сентября. Стоимость машины составит более 10 млн рублей, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Время первого
Каким будет новый автомобиль Владимира Путина

«Автомобиль точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — цитирует министра «Интерфакс».

Мантуров отметил, что не будет никаких ограничений по заказу данных автомобилей. Их закупки для чиновников будут зависеть от бюджетов соответствующих органов власти.

7 мая Владимир Путин впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж» перед своей инаугурацией. Черный представительский седан доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялась церемония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин впервые использовал новый российский автомобиль серии «Кортеж»
Лимузин из проекта «Кортеж» заметили в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017