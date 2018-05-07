Мантуров раскрыл стоимость новых российских автомобилей серии «Кортеж»

Прием коммерческих заказов на автомобили проекта «Кортеж» откроют в конце августа — начале сентября. Стоимость машины составит более 10 млн рублей, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Автомобиль точно будет дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — цитирует министра «Интерфакс».

Мантуров отметил, что не будет никаких ограничений по заказу данных автомобилей. Их закупки для чиновников будут зависеть от бюджетов соответствующих органов власти.

7 мая Владимир Путин впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж» перед своей инаугурацией. Черный представительский седан доставил его к Большому Кремлевскому дворцу, где состоялась церемония.