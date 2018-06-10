Президентский лимузин Aurus «Кортеж» получил грузовые шины

Разработанный в рамках проекта «Кортеж» президентский Aurus Senat Limousine получил уникальные покрышки, которые используются на грузовых автомобилях и спецтехнике. Об этом сообщает заместитель директора торгового дома «Кама» Андрей Бутон.

Покрышки изготовлены на основе цельнометаллокордной конструкции. Производятся они на заводе в Нижнекамске и преимущественно используются на спецтехнике и грузовых машинах, пишет телеканал «Звезда».

Все автомобили из серии «Кортеж» производятся в России, они предназначены для первых лиц государства. По данным Минпромторга, в продаже машины появятся в 2019 году под брендом Aurus.

Российский лидер впервые проехал на лимузине из «Кортежа» 7 мая в день своей инаугурации. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путину машина понравилась и он намерен и дальше ее использовать.

Характерная особенность этой представительской машины — большая серебряная рама на переднем капоте. Сообщалось, что позже на автомобили этой серии пересядут и некоторые министры.

31 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент выезда колонны автомобилей «Кортеж» из Кремля в день инаугурации президента.