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Renault представила вседорожную версию Logan на ММАС

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Французский автоконцерн Renault представил вседорожную модификацию седана Stepway Logan. Презентация новинки состоялась 29 августа на Московском международном автомобильном салоне (ММАС).

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Корреспондент портала iz.ru сообщает, что новинка отличается защитой нижней части кузова и увеличенным клиренсом (до 194 мм). Седан получил 1,6-литровый бензиновый двигатель и мотор мощностью 113 л.с.

Renault также видоизменила радиаторную решетку вседорожного седана, передний бампер, колесные диски и светодиодные дневные ходовые огни.

В России Stepway Logan собирают на автомобильном заводе в Тольятти. Старт продаж запланирован на осень.

Ранее днем Renault представила новый купе-кроссовер Arkana. В автоконцерне рассказали, что стремились создать уникальный для сегмента купе-кроссовер, при этом идеально подходящий для ежедневного передвижения.

Крупнейшая российская автомобильная выставка пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 29 августа по 9 сентября.

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