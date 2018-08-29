Renault представила вседорожную версию Logan на ММАС

Французский автоконцерн Renault представил вседорожную модификацию седана Stepway Logan. Презентация новинки состоялась 29 августа на Московском международном автомобильном салоне (ММАС).

Корреспондент портала iz.ru сообщает, что новинка отличается защитой нижней части кузова и увеличенным клиренсом (до 194 мм). Седан получил 1,6-литровый бензиновый двигатель и мотор мощностью 113 л.с.



Renault также видоизменила радиаторную решетку вседорожного седана, передний бампер, колесные диски и светодиодные дневные ходовые огни.

В России Stepway Logan собирают на автомобильном заводе в Тольятти. Старт продаж запланирован на осень.

Ранее днем Renault представила новый купе-кроссовер Arkana. В автоконцерне рассказали, что стремились создать уникальный для сегмента купе-кроссовер, при этом идеально подходящий для ежедневного передвижения.

Крупнейшая российская автомобильная выставка пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 29 августа по 9 сентября.