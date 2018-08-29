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В Москве открылся международный автосалон

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В «Крокус-Экспо» в среду, 29 августа, начал работу Московский международный автосалон ММАС-2018. В этом году многие бренды пропустили главное российское автомобильное мероприятие. Тем не менее посетители смогут увидеть много ярких и знаковых премьер.

Новый российский бренд Aurus, ранее известный как «Кортеж», заявит о себе седаном Senat. «АвтоВАЗ» покажет несколько новинок, среди которых спортивная версия Lada Vesta и внедорожная Lada Xray. Необычный кроссовер представит Renault, корейская Kia — новый Ceed, а Hyundai — кроссовер Santa Fe. Целую россыпь новинок приготовили китайцы. Кроме того, посетители смогут прокатиться на беспилотном такси, пройти тест-драйв новинок и окунуться в технологии будущего на фестивале Mobilistic’18.

В первый день ММАС-2018 открыт для прессы. Для широкой публики он будет работать с 31 по 9 сентября. Цена билета в будни составит 500 рублей, а в выходные — 750. Кроме того, билеты можно приобрести онлайн на 100–150 рублей дешевле.

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Со следующей недели в столице стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). И хотя некоторые крупные бренды пропускают в этом году самое известное российское автомобильное событие, посетителям «Крокус Экспо» будет на что посмотреть. ММАС-2018 все-таки обещает порадовать премьерами, среди которых сразу несколько мировых. Куда пойти и чего ни в коем случае не стоит пропускать — в галерее iz.ru
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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«Альфа и омега» всего салона — стенд нового российского бренда Aurus. Машины президентского кортежа, транспорт для высших кругов власти. За кузовным лаком Aurus будут скрываться не только спецброневики, но и вполне обычный, гражданский VIP-транспорт. Новинки ММАС-2018 как раз из таких: премиальные седан/лимузин «Сенат» без брони, зато с российской кожей и заделом на серийное будущее
Фото: aurusmotors.com
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От российского — к российскому. Премьер от «АвтоВАЗа» нам тоже ждать с горкой. Прежде всего это обновленные Largus и Granta с лицами в духе старших Vesta и XRay. Полюбоваться будет на что: во-первых, фирменный икс-стиль — это как минимум красиво. А во-вторых, Lada грозится выкатить на свой стенд все виды кузовов — будет и вокруг чего погулять
Фото: lada.ru
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Стенд в «Крокус Экспо» станет трибуной, с которой «АвтоВАЗ» попрощается с Kalina. Хорошо знакомое нам имя уходит на покой, а хэтчбек и универсал, помимо фейслифтинга, получат и ренейминг. Впрочем, это не последние новости. Серийный 145-сильный заряженный седан Vesta Sport также рвется выйти в свет, а с ним и внедорожная версия Lada Xray с приставкой Cross
Фото: lada.ru
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Имя «Крым» родом из 2014-го. Четыре года назад студенты и аспиранты из МГТУ имени Баумана впервые показали русский родстер на агрегатах Lada Kalina. В рамках ММАС-2018 коллектив BRT (Bauman Racing Team) обещает показать уже второе поколение «Крыма» — усовершенствованное, исправленное и дополненное
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Если бы предвкушение могло светиться, оно озаряло бы стенд Renault. Под закат лета французский автопроизводитель готов презентовать то, чего в модельной линейке прежде не было: динамичный купе-кроссовер на платформе Global Access. Проще говоря, мы ожидаем кузена Kaptur, но намного более привлекательного и стильного. О живой новинке известно немного: имя Arkana (что по-латыни означает «тайна») и немного о внешности. Плюс тот факт, что кроссовер пропишется на московском конвейере Renault
Фото: motoringresearch.com
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Новый Santa Fe — то, чем прежде всего будет встречать на ММАС-2018 стенд Hyundai. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения прошла весной в Женеве. Поэтому живой интерес гарантирован. Помимо новой, более выразительной внешности, Santa Fe получил новый 8-ступенчатый автомат в паре с 200-сильным дизельным мотором, систему управления полного привода HTRAC и целый ворох электронных систем, ассистентов и помощников
Фото: hyundai.ru
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Одно слово: Ceed. Теперь без апострофов в имени и витиеватых черт в дизайне. Новый корейский «гольф-класс» от Kia теперь строже, богаче, лучше и потому увереннее в себе. Вдобавок к атмосферным моторам в 1,4 и 1,6 л хэтчбек обзавелся турбиной: 1,4 л, 140 л.с. и плюс 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями. Еще не спорт, но уже по дороге туда
Фото: КИА Моторс Рус
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Новый Ceed на ММАС-2018 не останется в одиночестве. К новым хэтчбеку и универсалу SW компания Kia добавит посвежевший кроссовер Sportage и долгожданный седан Cerato третьего поколения, продажи которого стартуют у нас осенью
Фото: КИА Моторс Рус
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Volkswagen на ММАС-2018 обозначил свое присутствие как просветительскую деятельность по части эко, техно и электро и впервые покажет в России электромобиль I.D. Кроме того, немецкий производитель привезет Touareg нового поколения, флагманский лифтбек Arteon, обновленный Tiguan и седан Polo в комплектации JOY
Фото: volkswagen.ru
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Кроссовер F7 для китайской марки Haval — шаг в сторону молодой аудитории. Внешность новинки — дело рук дизайнера Фила Симмонса, ранее работавшего в Ford и Land Rover. Силовые агрегаты — 1,5- и 2-литровые «турбо» с семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Дата запуска в серийное производство — 2019 год, и главное — у нас, на свежепостроенном заводе Haval в Тульской области
Фото: haval.ru
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Заглянуть к Lifan стоит, чтобы увидеть новые X70 и X80. Оба – кроссоверы, первый имеет статус премьеры нынешнего года, второй – потенциального флагмана линейки. У себя на родине кроссоверы хорошо известны, но их вывод на российский рынок для компании – событие
Фото: lifan-car.ru
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Про Myway от Lifan мы уже слышали. Более того, кто-то даже успел соблазниться: просторный доступный кроссовер с чертами SUV и MPV. Хотя безальтернативная механическая коробка передач во многом чернила карму. Теперь же Lifan исправил недочет и готовит к премьере семейный «кросс» с автоматом: семь мест, пять передач, 125 сил, дешевле миллиона рублей
Фото: lifan-car.ru
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У Geely премьер сразу две: гибридный седан GE, способный покрывать до 60 км исключительно на электротяге, и компактный кроссовер SX11, спроектированный на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture). В дальнейшем на этой модульной «тележке» будут построены другие модели, в том числе дочерних марок. Кроме того, китайский производитель покажет обновленные модели Emgrand, седан и кроссовер
Фото: geely-motors.com
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JAC и GAC — еще два бренда из Поднебесной, и оба с новинками. JAC ранее потерпел неудачу в России и теперь хочет вернуться. Среди новинок — кроссоверы: S3 поменьше и S5 покрупнее. В арсенале второго, помимо атмосферного мотора в 2 л (134 л.с.), присутствует турбированный
Фото: JAC Motors
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Стенд GAC Motor из Гуанчжоу должен пролить свет на модельный ряд компании. Московский салон станет премьерной площадкой весьма любопытной линейки Trumpchi: ее бюджетные легковые модели в Китае радуют низкой ценой, а кроссоверы недвусмысленно указывают на премиум
Фото: GAC Motor
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