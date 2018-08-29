В Москве открылся международный автосалон

В «Крокус-Экспо» в среду, 29 августа, начал работу Московский международный автосалон ММАС-2018. В этом году многие бренды пропустили главное российское автомобильное мероприятие. Тем не менее посетители смогут увидеть много ярких и знаковых премьер.

Новый российский бренд Aurus, ранее известный как «Кортеж», заявит о себе седаном Senat. «АвтоВАЗ» покажет несколько новинок, среди которых спортивная версия Lada Vesta и внедорожная Lada Xray. Необычный кроссовер представит Renault, корейская Kia — новый Ceed, а Hyundai — кроссовер Santa Fe. Целую россыпь новинок приготовили китайцы. Кроме того, посетители смогут прокатиться на беспилотном такси, пройти тест-драйв новинок и окунуться в технологии будущего на фестивале Mobilistic’18.

В первый день ММАС-2018 открыт для прессы. Для широкой публики он будет работать с 31 по 9 сентября. Цена билета в будни составит 500 рублей, а в выходные — 750. Кроме того, билеты можно приобрести онлайн на 100–150 рублей дешевле.