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Volkswagen представил новую модификацию кроссовера Tiguan для России

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Фото: Фольксваген Груп Рус
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Компания Volkswagen выпустила новую модификацию кроссовера Tiguan для российского рынка, получившую название Offroad. Презентация автомобиля состоится в рамках Московского автосалона, а продажи начнутся 1 октября.

Volkswagen Tiguan Offroad укомплектован внедорожными бамперами, в том числе передним с увеличенным до 26 градусов углом въезда.

Новинка доступна с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, предлагается 180-сильный двухлитровый мотор, а также 150-сильный двухлитровый дизель, сочетающийся с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, говорится в поступившем iz.ru пресс-релизе.

Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью, камерой заднего вида, парктроником спереди и сзади, электрическим приводом двери багажного отделения, а также аудиосистемой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее в августе сообщалось, что рейтинг самых популярных в России легковых автомобилей европейских марок возглавил седан Volkswagen Polo, продажи которого в первом полугодии 2018 года составили 27 тыс. экземпляров.

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