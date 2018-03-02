Прямой эфир

В России стартуют продажи кроссовера Volkswagen Teramont

0
Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Volkswagen анонсировала старт продаж кроссовера Teramont в России. Предзаказы начнут принимать с 12 марта 2018 года.

Покупателям будут доступны четыре варианта комплектации с 7-местным салоном, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В моторную гамму войдут два двигателя: двухлитровый агрегат с наддувом мощностью 220 л. с. и 280-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 литра.

Базовая комплектация внедорожника получит интерфейс App-Connect, светодиодную оптику, мультимедийную систему Composition Media с тачскрином и трехзонный климат-контроль.

В списке дополнительных опций будут предложены: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки и движения по полосе, система кругового обзора и автоматического управления головным светом, а также парковочный автопилот, пишет «Автостат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГАЗ приступил к выпуску автомобилей Skoda Kodiaq
Новые правила техосмотра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017