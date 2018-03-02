В России стартуют продажи кроссовера Volkswagen Teramont

Компания Volkswagen анонсировала старт продаж кроссовера Teramont в России. Предзаказы начнут принимать с 12 марта 2018 года.

Покупателям будут доступны четыре варианта комплектации с 7-местным салоном, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В моторную гамму войдут два двигателя: двухлитровый агрегат с наддувом мощностью 220 л. с. и 280-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 литра.

Базовая комплектация внедорожника получит интерфейс App-Connect, светодиодную оптику, мультимедийную систему Composition Media с тачскрином и трехзонный климат-контроль.

В списке дополнительных опций будут предложены: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки и движения по полосе, система кругового обзора и автоматического управления головным светом, а также парковочный автопилот, пишет «Автостат».