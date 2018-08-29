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Модные «Гранты»: чего ждать от обновленной модели популярного автомобиля

Новую «Ладу» предлагают в обновленном дизайне, с четырьмя кузовами и скрытыми резервами
Фото: АвтоВАЗ
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Модные «Гранты»: чего ждать от обновленной модели популярного автомобиля
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2018-08-29 13:33:46
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Премьера самых дешевых машин «АвтоВАЗа» состоялась накануне официального старта продаж 27 августа. И не где-нибудь, скажем, на площадке сбыта автомобилей в Тольятти, а с размахом, в дорогом лофте на набережной Москвы-реки. Словно это и не бюджетный класс, а не иначе «Мерседес» S-класса. Подробности — в материале портала iz.ru.

Х-дизайн накрыл и «Гранту»

С приходом нового дизайнера — англичанина Стива Маттина, бывшего главного дизайнера «Мерседеса» и «Вольво», у «АвтоВАЗа» появилась новая концепция оформления всего модельного ряда завода. Х-дизайн в любых проявлениях, на всех внешних и внутренних панелях. Всё для того, чтобы марка «Лада» была узнаваема с первого взгляда в любой тольяттинской модели.

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Новая «Лада Гранта» седан

Фото: АвтоВАЗ

Первыми Х-машинами стали Lada Х-Ray и Lada Vesta. На бортах на передке везде проглядывается буква Х. Теперь дело дошло и до древних, как скелеты мамонта, автомобилей «Калина Гранта». Их преобразили. И в передке появилась буква Х. А еще пришлось поменять капот, бампер, фары, решетку. Внутри тоже расстарались. На пластиковых вставках передней консоли появилось Х-тиснение.

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Еще перенесли номер автомобиля с бампера на крышку багажника. В наших условиях штука практичная. Особенно для таксистов. Встал под запрещающим знаком, поднял крышку багажника и никакой парктрон теперь номер не увидит. И это практически все видимые изменения старой «Лады Гранты».

Скрытые резервы

Но хорошо, что, помимо дизайна, в машине произошли хоть какие-то технические перемены. Появился новый безредукторный усилитель руля. Такой позволяет рулю быть более чувствительным и сделать реакцию на поворот баранки более резкой, понятной. С таким соответственно должна лучше чувствоваться и реакция от дороги.

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Обновленный интерьер салона

Фото: АвтоВАЗ

Амортизаторы теперь газонаполненные. Такие хорошо гасят колебания машины. Устойчивость «Гранты» на дороге должна подрасти.

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Водительское сиденье сделали с регулировкой подъема подушки. Всего 4 см. Но в маленькой тесной машине эти 4 см будут заметны. Тоже удобно.

«Гранта» — машина шумная. Резонирует всё вокруг. Чтобы хоть как-то уменьшить шум, в арках задних колес поставили ворсистые подкрылки. Но вряд ли это придется по вкусу нашим автомобилистам. Выкинут они их и поставят пластиковые. Ибо ворсистые от налипшей грязи и снега могут оторваться.

Всё в коробке

На «Гранты» ставят три типа коробок передач. Механическую пятиступенчатую, четырехступенчатый классический автомат японского производителя Jatco и роботизированную. Последняя — та же самая механическая коробка, только сцепление и передачи в ней переключает автомат.

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Новая «Лада Гранта» универсал

Фото: АвтоВАЗ

В механике поменяли главную пару с передаточным числом 3,7 на 3,9. Дескать, теперь машина будет резво стартовать с места. Динамика разгона станет как у спорткара. Действительно, ускорение улучшится. Меньше станет риска спалить сцепление где-нибудь в грязи. Но мотор будет перекручиваться на скорости уже за сотню. Рев и вибрации от мотора в салоне станут более явными.

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Изменили алгоритм и немного конструкцию роботизированной коробки. Уж больно много было нареканий на предыдущий вариант. Медленно переключалась, дергала машину, мотор, да еще и ломалась. Не движение, а мучение.

Говорят, теперь всё поправили. Включаешь драйв, и машина, как с нормальным автоматом, начинает тянуть. Нужно ногу держать на тормозе, чтобы не поехала. Сократили время переключения передач на 30%. Ввели режим старта на скользком покрытии со второй передачи. Еще поменяли сам диск сцепления, поставили с иными более прочными накладками. Здорово. Но вот их как раз и спалят в режиме старта со второй передачи даже на скользком покрытии.

Моторы

Гамма двигателей перешла от «Гранты» без изменений. Два бензиновых мотора объемом 1,6 л. Первый восьмиклапанный мощностью 87 л.с. Идет только с механикой. Второй 16-клапанный мощностью 98. Комплектуется с механикой и автоматом Jatco. Вариант того же 16-клапанного, но более мощного мотора в 106 «лошадей» стыкуют с роботизированной коробкой и механикой.

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«Лада Гранта» в кузове лифтбэк

Фото: АвтоВАЗ
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Сочетание странное. Почему, скажем, восьмиклапанный мотор нельзя поставить с автоматом Jatco? Или ту же коробку не приторочить к 16-клапанному, 106-сильному мотору? Чтобы хоть как-то брали непопулярные роботы? Покупатель сам определит, что ему нужно. Зря его ограничивают в выборе.

Стройными рядами

«Ладу Гранту» в обновленном дизайне предлагают сразу с четырьмя видами кузова. Классический седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. На закуску представили еще одну машину — «Гранта Кросс». Куда нынче без кросса с модным пластиковым обвесом. Эту машину тоже готовят к продаже.

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«Лада Гранта» хетчбэк

Фото: АвтоВАЗ

Цены, разумеется, подняли. Что же вы хотите, это новая машина. За седан в самой простой комплектации просят уже 420 тыс. (подорожал на 10 тыс. рублей), лифтбэк — 438, хетч — 437, универсал — 447 тыс. рублей.

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