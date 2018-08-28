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«АвтоВАЗ» раскрыл цену новой Lada Granta

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Фото: LADA
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Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует начать продажи самой доступной модели новой Lada Granta после 1 сентября, рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

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По его словам, которые приводит RNS, отгрузка машин в дилерскую сеть уже началась. 

Как уточнил начальник управления развития продуктового портфеля «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко, цена на новую Lada Granta будет начинаться с 419,9 тыс. рублей. Он отметил, что завод не стал повышать цену на базовую версию модели после обновления. 

Производство новой линейки Lada Granta уже запустили на заводе в Тольятти. Семейство состоит из четырех авто с разными типами кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал.

Тем временем в Сети уже появились снимки салона обновленной Lada Granta. Так, на центральную консоль со светодиодной подсветкой добавили рельефные элементы, выполненные в фирменной X-стилистике.

Премьерный показ новинки состоится на Московском международном автосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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