Эксперт назвал Lada Granta самым доступным авто «АвтоВАЗа»

Автомобиль Lada Granta выходит на новый уровень, считает автоэксперт Роман Гуляев. Цену на новую модель в комментарии порталу iz.ru он назвал нормальной.

28 августа автоконцерн заявил, что планирует начать продажи самой доступной модели новой Lada Granta после 1 сентября. Ее цена по-прежнему будет начинаться от 420 тыс. рублей.

Премьерный показ новинки состоится на Московском международном автосалоне в сентябре, отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Lada Granta всегда была самым доступным предложением «АвтоВАЗа». Очевидно, что дорожают новые автомобили и Lada Granta выходит на новый уровень. Соответственно, цена вполне нормальная», — отметил эксперт.

Он добавил, что с учетом последних колебаний курса валют автомобиль теперь стоит порядка €5 тыс. По мнению Гуляева, другой автомобиль с такими качествами представить сложно.

Он также считает, что спрос на Granta остается стабильным из-за покупателя в регионах, который «ценит его за определенные характеристики». После обновления, не исключил автоэксперт, у автомобиля «АвтоВАЗ» появится новая аудитория.