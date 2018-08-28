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Названы сроки накопления на самый популярный в России автомобиль

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Фото: LADA
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Среднестатистический россиянин сможет в течение семи месяцев заработать на самый популярный в стране автомобиль, которым, по итогам II квартала 2018 года, стала Lada Priora. К такому выводу пришли эксперты «Avito Авто», говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

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По данным Avito, в среднем россияне выставляют Lada Priora на продажу за 240 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года средняя зарплата по стране составила 35 тыс. рублей. Таким образом, если полностью откладывать доход одного из членов семьи на автомобиль, в различных регионах срок накопления на «приору» составит от 2,5 до 13 месяцев.

При этом наиболее доступна Priora в Ульяновске, Самаре, Краснодаре и Воронеже. Дольше всего откладывать необходимую сумму придется жителям Тольятти (более 10 месяцев). 

В тройку самых популярных машин также вошли LADA 2114 Samara и еще одна модель «АвтоВАЗа» — LADA 2110. Четвертой по спросу стала иномарка — Ford Focus. Остальные места в первой десятке рейтинга популярности за II квартал заняли другие модели российского автоконцерна. 

В середине июля стало известно, что «АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Priora. Решение было продиктовано снижением спроса на эту модель.

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