Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году

На заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива начальник отдела автомобилей специального назначения «АвтоВАЗа» Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в следующем году битопливного седана Lada Granta CNG. C 2014 года правительство субсидирует продажу автомобилей, работающих на газовом топливе — до 30% от стоимости машины. Это программа может помочь Волжскому автозаводу вывести автомобили, работающие на метане, в массовый сегмент рынка. Приблизительная базовая цена Lada Granta CNG может составить менее 600 тыс. рублей, говорят эксперты.

«АвтоВАЗ» может в следующем году начать производство Lada Granta CNG — эта информация содержится в презентации (есть у «Известий») Сергея Ивлева, представленной им на рабочей группе по внедрению газомоторного топлива. В документе говорится, что первым этапом перевода автомобилей «АвтоВАЗа» на сжиженный газ (CNG) был выпуск седана Vesta. Второй этап — старт производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году и начало выпуска бюджетной Granta CNG в 2019 году.

Озвученную представителем «АвтоВАЗа» информацию «Известиям» подтвердил директор НКП «Совет газомоторной отрасли России» Владимир Дементьев, присутствовавший на заседании рабочей группы. Официальный представитель «АвтоВАЗа» уклонился от прямого ответа на вопрос о дате запуска Granta в серию, заметив, что окончательного решения пока нет: идет изучение рынка и потенциального спроса.

Два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 л газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 л. В зависимости от ситуации водитель может использовать тот или иной вид топлива, переключая его подачу кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 км. При переходе на газ, мощность двигателя снижается примерно на 10%, зато повышается ресурс двигателя. С середины прошлого года у «АвтоВАЗа» уже есть в продаже битопливный седан Vesta CNG — у этой машины бензобак рассчитан на 55 л бензина, а газовый баллон — на 90 л. Но массивный баллон у Vesta установлен в багажнике, что практически наполовину (с 480 л до 250 л) уменьшает его объем.

В рамках госстимулирования продаж газомоторной техники Волжский автозавод получает субсидию в 140 тыс. рублей за каждый проданный битопливный автомобиль. C учетом этой субсидии розничная цена базовой Vesta составляет 765 тыс. рублей.

По оценке управляющего партнера консалтинговой компании EURussia Partners Сергея Бургазлиева, стартовая цена Granta CNG составит примерно 490–500 тыс. рублей. Схожего мнения придерживается автомобильный эксперт Сергей Иванов, по его оценкам цена не перешагнет за 600 тыс. рублей. Таким образом биотопливная Granta будет стоить дороже бензиновой (от 400 тыс. рублей) на 100–200 тыс. рублей.

— Затраты, которые понесет единовременно владелец, переплатив за двухтопливный автомобиль, окупятся в течение 2–2,5 года, — отметил Сергей Бургазлиев.

Газомоторные автомобили выпускают и в «Группе ГАЗ», самый доступная модель — «Газель Next» (цена свыше 1 млн рублей). Ульяновский автозавод разработал метановый автомобиль, но в продажу он пока не поступил, зато есть коммерческий пикап «УАЗ Профи», работающий на традиционном пропан-бутане (от 790 тыс. рублей).

По данным Минэнерго России, средний пробег автомобиля при заправке на 1,2 тыс. рублей (в ценах 2017 года) составляет 309 км — на бензине, 437 км — на дизеле, 607 км — на пропан-бутане, 981 км — на метане. На начало марта этого года средняя цена кубометра метана в столичном регионе составляет 16 рублей, бензина Аи-95 — 41,2 рубля, дизтоплива — 40,69 рубля. При этом метан пока не зависит от роста топливных акцизов — за последних три года цена газа значительно не менялась.