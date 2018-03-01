«АвтоВАЗ» предупредил о снижении экспорта в Европу

Компания «АвтоВАЗ» готовится к снижению поставок своих автомобилей в Евросоюз в связи с очередными изменениями в нормах токсичности выхлопа в ЕС — об этом «Известиям» рассказал глава «АвтоВАЗа» Николя Мор. Российский автогигант намерен восстановить прежний уровень поставок к 2020 году, в данный момент инженеры предприятия дорабатывают технику под европейские требования. В среднем потенциальные потери выручки «АвтоВАЗа» от продаж в ЕС могут составить около 3 млрд рублей. Решением проблемы может стать оснащение автомобилей Lada гибридными силовыми установками.

Сейчас в Евросоюзе стандарт по выбросу СО2 составляет 120 г/км. Автомобили Lada, экспортирующиеся в Евросоюз, имеют показатели по выбросам от 138 до 216 г/км. Формально производитель может поставлять технику, не вписывающуюся в эти нормы, но покупатели таких «неэкологичных» машин должны платить дополнительный налог. К примеру, в Германии он составляет €2 за каждый грамм выхлопа сверх норматива.

«Дизельгейт» 2015 года, когда были выявлены фальсификации данных о токсичных выбросах у ведущих автопроизводителей, побудил Еврокомиссию ужесточить требования к испытаниям на экологичность автомобильной техники. Так, впервые выпускающиеся в обращение на рынок автомобили, проходят новый тест на экологичность выхлопа с сентября прошлого года, а сертифицированные до этой даты новые автомобили будут проходить его с сентября 2018 года.

— Введение новых экологических требований в Евросоюзе приведет к временному снижению экспорта автомобилей «АвтоВАЗа». Мы ожидаем полного восстановления экспорта к 2020 году. Сейчас мы дорабатываем автомобили для соответствия экологическим требованиям европейского рынка, — рассказал «Известиям» президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

В компании не сообщили, насколько снизятся продажи автомобилей в Евросоюзе в 2018–2019 годах и как изменится цена автомобилей после доработок. Выручка от продаж автомобилей «АвтоВАЗа» в ЕС в 2017 году составила около 2,8 млрд рублей.

Справка «Известий» В ЕС у «АвтоВАЗа» пять экспортных рынков — Германия, Венгрия, Латвия, Болгария и Словакия. В прошлом году в Европе «АвтоВАЗ» продал 6642 автомобиля, что на 24% выше показателей 2016 года. В 2017 году на Евросоюз пришлось 26,6% всего экспорта автомобилей «АвтоВАЗа».

Проблема с ужесточением сертификационных испытаний касается не только «АвтоВАЗа»: все мировые компании сейчас также вносят изменения в конструкции автомобилей, чтобы соответствовать требованиям рынка Евросоюза. С 2020 года целевые показатели по выбросам изменятся еще сильнее: CO2 в легковых автомобилях не должен будет превышать 95 г/км.

Двойного снижения выбросов углекислого газа невозможно добиться от нынешних моделей Lada без снижения примерно вдвое мощности двигателей, считает исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин.

— Единственный путь, по которому может пойти предприятие, — это создание гибридных силовых установок, в которых бензиновые моторы дополнены электрическими и зарядными батареями, — отметил Игорь Коровкин.

По словам Николя Мора, «АвтоВАЗ» уже работает над такими технологиями для Lada. В разговоре с «Известиями» он сообщил, что «АвтоВАЗ», являясь частью концерна Renault-Nissan, может рассчитывать на помощь зарубежных партнеров.

— Пока что экспортные рынки, за исключением стран СНГ, не играют большой роли в экономке «АвтоВАЗа». Он только начинает восстанавливать свое присутствие в той же Европе. Скорее присутствие компании важно как имиджевая составляющая, — отметил автомобильный эксперт Сергей Иванов.

Тем не менее «АвтоВАЗ» лидирует по объемам и географии поставок автомобилей за рубеж среди российских автопроизводителей. Машины Lada поставляются в Европу, Азию, Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.