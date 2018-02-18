«АвтоВАЗ» оснастит машины «ползучим» режимом

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» оснастит машины с роботизированной коробкой передач «ползучим» режимом.

Нововведение будет доступно на автомобилях Lada с двигателем объемом 1.8 л и мощностью 122 л. с.

«Ползучий» режим характеризуется медленным движением машины после того, как водитель отпускает тормоз.

Таким образом, автовладельцу больше не надо задействовать педаль акселератора, а управление транспортным средством с роботизированной коробкой стало идентичным «автомату», пишет UsedCars.