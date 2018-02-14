Mercedes отзывает в России 1,48 тыс. автомобилей V-класса

Российский дилер Mercedes-Benz — АО «Мерседес-Бенц РУС» — отзывает в России 1,48 тыс. реализованных в 2014–2015 годах автомобилей V-класса из-за проблем с подушками безопасности. Об этом в среду сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва автомобилей является самопроизвольное срабатывание подушки безопасности водителя, отметили в ведомстве. Подушка безопасности может сработать из-за электростатического разряда при недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей.

При этом водитель заранее узнает о повреждении токопроводящих дорожек из сообщения на приборной панели. Контрольная лампа подушки безопасности также зажигается.



Росстандарт указывает на существующий риск получения травм водителем от самопроизвольного срабатывания подушки безопасности.

Владельцы проблемных автомобилей, попавших в перечень, смогут провести всё ремонтное обслуживание бесплатно, сообщает телеканал «360».