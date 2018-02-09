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Эксперты назвали самые популярные автомобили 1990-х

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Фото: ТАСС/Смирнов Василий
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Специалисты компании CarPrice составили рейтинг самых популярных и надежных автомобилей 1990-х и начала 2000-х годов на вторичном рынке в России.  

В пятерку самых популярных машин 1993–1998 годов вошли Audi A6, Volkswagen Passat, BMW 5-Series, Honda CR-V, Mercedes-Benz E-Class. Самой надежной была признана Honda CR-V, второе место досталось Opel Vectra B, а третья — Audi A6. Самыми популярными автомобилями на рубеже веков стали Volkswagen Passat B5, BMW X5 и Audi A4 второго поколения, поделив между собой первое место.

Не попали в рейтинг такие машины, как выпущенные в 1990-х «УАЗ», «ВАЗ» и Daewoo, поскольку техническое состояние их было «ниже приемлемого уровня».

Как сообщает телеканал «Звезда», в ходе исследования эксперты использовали данные о почти 150 тыс. подержанных автомобилей из разных регионов России. Каждое второе авто проверяли почти по 600 критериям, после чего ставили машине от одной до пяти звезд по трем основным позициям: технические параметры, состояние кузова и состояние салона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России назвали самые популярные китайские автомобили.

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