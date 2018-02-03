Эксперты назвали самые продаваемые коммерческие автомобили в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили топ-10 самых продаваемых коммерческих автомобилей на российском рынке. Рейтинг возглавил автомобиль ГАЗ Gazelle NEXT, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По итогам 2017 года в России объем продаж автомобилей Gazelle NEXT составил четвертую часть от общего показателя. На второй строчке рейтинга расположился автомобиль УАЗ-3909. В прошлом году было реализовано порядка 10,9 тыс. этих автомобилей. Тройку лидеров замкнул ГАЗ-3302 с уровнем продаж в 10,8 тыс. автомобилей. В рейтинг также вошли автомобили Lada Largus VU и Ford Transit.

В топ-10 наиболее популярных автомобилей из класса LCV вошли автомобили Mercedes-Benz Sprinter, ГАЗ-2752, ГАЗ-3221, УАЗ-2206 и ГАЗ-2705.

Ранее эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей России. По итогам 2017 года список возглавили автомобили марки Lada.