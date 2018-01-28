Названы 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве

Мини-кроссовер Hyundai Creta стал самым популярным автомобилем сегмента SUV среди жителей Москвы по итогам 2017 года.

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат».

За год в столице были проданы 7,6 тыс. этих автомобилей, что в 2,6 раза превышает показатели 2016 года.

Второе место занял внедорожник Volkswagen Tiguan, который был продан в городе 5,3 тыс. На третьем месте оказался Nissan X-Trail, его приобрели 4,4 тыс. москвичей.

От тройки лидеров лишь немного отстали автомобили Toyota RAV4 (4,3 тыс.) и KIA Sportage (3,8 тыс.).

В десятку самых востребованных на столичном рынке кроссоверов и внедорожников в 2017 году также вошли Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.

Ранее эксперты «Автостата» составили рейтинг самых популярных в России подержанных иномарок в 2017 году. Лидером уже не первый год стал Ford Focus.