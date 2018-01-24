Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Эксперты из аналитического центра «Автостат» составили рейтинг самых популярных в России подержанных иномарок в 2017 году. Лидером уже не первый год стал автомобиль Ford Focus — за год было реализовано почти 133 тыс. таких машин.

На втором месте оказался автомобиль Toyota Corollа, продажи которого составили чуть более 102 тыс. единиц. Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris.

Далее в рейтинге идут автомобили Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Kia Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat. Всего в 2017 году было реализовано более 3,7 млн легковых машин иностранного производства с пробегом.

Ранее в январе эксперты назвали самый продаваемый российский автомобиль. Им оказалась машина Lada.