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Эксперты назвали самый продаваемый российский автомобиль

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Самым продаваемым автомобилем российской марки в 2017 году стала LADA. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году было реализовано 311,6 тыс. машин, что на 17% больше 2016 года. 

ГАЗ также увеличил объемы продаж своей легкой коммерческой техники на 5% — было продано 58,6 тыс. машин, сообщает телеканал «Звезда». Продажи УАЗ в 2017 году снизились на 15% и составили 41,6 тыс. автомобилей.

Всего в прошлом году было продано 411,8 тыс. новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей отечественных марок, что составило 26% от общего объема автомобильного рынка России.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым автомобилем в России в прошлом году стал седан Kia Rio. На втором и третьем местах расположились отечественные авто Lada Granta и Lada Vesta. Также в пятерку лидеров вошли две модели Hyundai.

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