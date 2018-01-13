Названы самые популярные автомобили в России в 2017 году

Самым продаваемом автомобилем в России в прошлом году стал седан Kia Rio. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации европейского бизнеса.

В 2017 года автомобилей этой модели было продано 96 689 единиц, что на 10% больше, чем в 2016 году. На втором и третьем местах расположились отечественные авто Lada Granta и Lada Vesta с продажами в 93 тыс. и 77 тыс. автомобилей соответственно.

Также в пятерку лидеров вошли две модели южнокорейского производителя Hyundai.

На четвертом месте седан Solaris. Россияне приобрели более 68 тыс. единиц этой модели. Кроссовер Creta стал пятым с продажами в 55 тыс. машин.

В рейтинг самых популярных моделей попали также Volkswagen Polo — за год было продано более 48 тыс. экземпляров, и Renault Duster, который выбрали 43 тыс. покупателей.

Помимо этого, часто россияне приобретали Lada Largus, Lada Xray и Toyota RAV4.

Ранее портал iz.ru опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, согласно проведенным краш-тестам. В рейтинге учли безопасность автомобилей для взрослых, детей, пешеходов и совокупные характеристики машин.