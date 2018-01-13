Концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает более 162 тыс. автомобилей

Более 162 тыс. автомобилей отзывает итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles. Большая часть машин подлежит отзыву в США. Причиной названа неполадка в двигателе, из-за которой автомобиль может заглохнуть во время движения.

ТАСС сообщает, что отзыву подлежат минивэны Chrysler Pacifica 2017 года выпуска. В США отзовут около 154 тыс. автомобилей, 8 тыс. — в других странах.

Неисправность подушек безопасности стала причиной отзыва около 601 тыс. автомобилей в США японской компанией Toyota.