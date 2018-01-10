Toyota отзывает в США более 600 тыс. автомобилей

Неисправность подушек безопасности стала причиной отзыва около 601 тыс. автомобилей в США японской компанией Toyota. Автопроизводитель распространил во вторник соответствующее заявление, сообщает ТАСС.

Отзыв коснется седанов и внедорожников, вышедших с конвейера в 2009–2013 годах. Будут отозваны, в частности, автомобили Lexus IS250 и Lexus IS-F.

Производитель подушек — компания Takata, оказавшаяся в центре скандала в 2014 году. Расследование, проведенное американскими специалистами, показало, что при аварии подушки могут лопнуть или выстрелить в людей кусочками металла. Установлено, что в мире из-за подобных случаев погибли по меньшей мере 20 человек и более 280 получили ранения.

В конце декабря стало известно, что Aston Martin отзовет более 5 тыс. автомобилей из-за проблем с трансмиссией. 22 декабря сообщалось об отзыве в России российским дилером производителя Infiniti 131 автомобиля из-за ошибки программного обеспечения двигателей.