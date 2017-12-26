Aston Martin отзовет более 5 тыс. автомобилей из-за проблем с трансмиссией

Британский производитель спорткаров Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. автомобилей в США в 2018 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отзыв касается моделей DB9, DBS, Rapide, Virage, Vanquish, выпущенных в период с 2009 по 2016 год. Утверждается, что у автомобилей выявлены проблемы с трансмиссией и электропроводкой. Данные дефекты могут затруднить работу режима парковки, привести к несанкционированному движению автомобиля и возможному ДТП.

В частности, в моделях DB9 и DBS 2005–2009 годов выпуска обнаружены неполадки с кабелями для подключения аккумулятора, из-за чего велика угроза возгорания. При этом о конкретных случаях ДТП или получения травм из-за указанного брака в компании не знают.

По данным ТАСС, дефекты будут устранены бесплатно. Отзыв и починка авто начнется с 1 февраля 2018 года.

22 декабря портал iz.ru сообщал об отзыве в России российским дилером производителя Infiniti 131 автомобиля из-за ошибки программного обеспечения двигателей.