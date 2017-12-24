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Жители США назвали топ-10 авто для повторного приобретения

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Автомобилисты из США назвали топ-10 машин, которые хотели бы купить повторно в ходе опроса американского Союза потребителей. 

Первую строчку рейтинга занял электрокар Tesla Model S, владельцы которого отметили большой запас хода и практичность машины.

Второе место автовладельцы присвоили Porsche 911 за его маневренность, легкую управляемость и высокие динамические характеристики. 

На третьей позиции рейтинга оказался Chevrolet Corvette. Четвертое и пятое места достались Lincoln Continental и пикапу Ford F-350. 

В топ-10 также вошли родстер Mazda MX-5, гибридная Toyota Prius, кроссовер Tesla Model X, минивэн Honda Odyssey и Dodge Challenger, передает «Федеральное агентство новостей».

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