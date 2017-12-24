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Определен рейтинг самых разочаровывающих автомобилей

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Фото: youtube.com
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Организация Consumer Reports определила десятку автомобилей, которые более всего разочаровали своих владельцев после приобретения. Основными критериями оценки стали цена, мощность двигателя, комфортность и объем салона.

Самым значительным разочарованием признан минивэн Dodge Caravan. Он возглавил рейтинг из-за малой вместительности и неудобного салона.

Неудобные сиденья и маломощный двигатель принесли второе место трехдверному хэтчбэку Fiat 500. 

Недостаточность числа «лошадей» при высоком потреблении топлива вывели на третью позицию Ford Transit Connect. Эта модель американского производителя собирается в Турции.

В «черный список» попали также Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa,  Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra и Mercedes-Benz GLA-Class, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал iz.ru, самым небезопасным автомобилем за всю историю краш-тестов оказался Fiat Punto.  

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