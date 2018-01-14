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Стала известна дата премьеры флагманского спорткара Toyota Supra

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Фото: Global Look Press/ZUMA/q48
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Японский автоконцерн Toyota представит возрожденный спорткар Toyota Supra на автосалоне в Женеве в марте 2018 года, который поступит в продажу под новым брендом Gazoo Racing.

Тюнинг-ателье подготовило для поклонников флагмана четыре модификации спорткара — Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN, которые, как ожидается, займут ступень выше нынешнего спорткупе — Toyota GT86.

Как отмечает британское издание AutoExpress, в настоящее время инженеры компании проводят финальные тест-драйвы нового автомобиля.

Как ранее писал портал iz.ru, новое поколение Supra Gazoo оснастят двигателем от BMW Z4 в одной из двух модификаций — двухлитровым на 243 л.с. или трехлитровым 328-сильным на шесть цилиндров. По предварительными данным, прототипом гибридного мотора может стать V8 от Prius, который интегрирован в другой японский суперкар GT300.

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