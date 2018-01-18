Началась обкатка автомобилей «Кортеж» для первых лиц государства

Специалисты приступили к обкатке новых автомобилей проекта «Кортеж», предназначенных для первых лиц государства.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с поставщиком источник, машины, в числе которых лимузин для главы государства, начали поступать в спецгараж. Сейчас проходит обкатка автомобилей для тренировки водителей и поиска возможных дефектов.

«Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что широкой общественности автомобиль планируется представить весной, однако к ФСО машины поступят раньше.

Это седан проекта «Кортеж». У президента РФ машина будет черная и подлиннее - лимузин pic.twitter.com/9Y516sCWtI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 18, 2018

Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал приблизительную цену серийных автомобилей «Кортеж».