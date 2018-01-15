Первые автомобили из проекта «Кортеж» передали в эксплуатацию

Автомобили из проекта «Кортеж», предназначенные для первых лиц государства, начали поступать в эксплуатацию.

Первые экземпляры были переданы заказчику в конце декабря, как и было запланировано, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Представитель ФГУП «НАМИ», компании — разработчика проекта, подчеркнул, что в первом квартале 2018 года график также будет выполняться.

Ранее сообщалось, что российские авто для президента появятся в свободной продаже.



