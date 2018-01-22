Ford отзывает в России более 15 тыс. автомобилей Kuga и C-Max

Российское подразделение автомобильного концерна Ford отзывает 15,67 тыс. автомобилей Kuga и C-Max из-за риска возгорания в моторном отсеке. Об этом информирует пресс-служба Росстандарта.

Ремонт требуется транспортным средствам указанных моделей, которые были реализованы в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года.

«Причиной отзыва транспортных средств марки Ford (Kuga, C-Max) является локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

ООО «Форд Соллерс Холдинг» проинформирует владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр. Специалисты установят в автомобилях датчик уровня охлаждающей жидкости и проведут обновление программного оборудования. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев транспортных средств.

26 декабря дилер концерна Peugeot в России объявил отзыв 261 автомобиля модели Peugeot 3008 из-за неправильного расположения топливных трубок.