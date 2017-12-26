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Peugeot отзовет в России свыше 260 автомобилей модели 3008

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Фото: Global Look Prees/Panoramic
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Российский дилер концерна Peugeot отзывает в РФ 261 автомобиль модели Peugeot 3008 из-за неправильного расположения топливных трубок. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежит 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованный с октября 2016 г. по август 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, в автомобилях этой модели топливные трубки расположены слишком близко к аэродинамическому экрану. Это может привести к их повреждению из-за трения об экран. Компания проведет бесплатную замену трубок или их дополнительную оплетку.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что британский производитель спорткаров Aston Martin собирается в следующем году отозвать около 5,5 тыс. автомобилей в США из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой.

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