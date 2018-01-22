Назван топ-7 способов получить скидку у автодилера

Эксперты назвали семь способов получения скидки при покупке нового автомобиля в салоне у дилера. Эти уловки позволят приобрести машину дешевле первоначальной цены, уверяют специалисты.

Во-первых, стоит сослаться на коммерческое предложение с меньшей стоимостью от другого дилера. Это увеличит шансы на получение скидки, так как продавец захочет переманить клиента у своих конкурентов.

Во-вторых, необходимо спросить о паспорте на транспортное средство (ПТС), так как его наличие означает, что дилер выкупил машину у импортёра и заинтересован в скорейшей ее продаже.

В-третьих, специалисты рекомендуют оформлять при покупке полный комплект предложения, куда входят услуга обмена, оформление страховки и дополнительное оборудование.

Кроме того, приобретать машину лучше всего в конце месяца, так как дилерам необходимо выполнить план по продажам. А если приобретать автомобиль с нестандартным цветом, кузовом или двигателем, то есть шанс получить дополнительную скидку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эксперты также напоминают, что модели, мощность которых более 250 л.с., продаются выгоднее из-за высокой ставки транспортного налога, также, как и модели с незначительными дефектами кузова.