Составлен список самых ожидаемых новинок на авторынке этой зимой

Этой зимой на авторынке России появятся более десятка новинок. Среди самых востребованных — автомобили сегмента SUV.

Peugeot 5008 дебютирует на российском рынке в семиместном исполнении. В Европе автомобиль комплектуют 1,2-литровым и 1,6-литровым турбомоторами с мощностью 130 и 165 лошадиных сил соответственно.

Mitsubishi готовит к поставкам в Россию компактный кроссовер Eclipse Cross с турбированным бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л. с.

К концу зимы Kia начнет выпуск в России обновленного кроссовера Kia Sorento Prime с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. и 2,2-литровым дизелем с отдачей 188 л. с.

В ближайшие три месяца в России ожидается также старт продаж Chevrolet Traverse, Volkswagen Teramont, который в ближайшие дни стартует в предзаказе, Changan CS75, Geely Atlas, Hawtai Laville и FAW D60. Сегмент коммерческих авто пополнят Renault Dokker в двух версиях и Volkswagen Transporter Kasten AllCity.

Среди седанов представительского класса россиянам предложат Cadillac CT6, Lexus LS и кабриолет Mercedes-Benz E-Class.