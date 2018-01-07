Определен топ популярности в российских мегаполисах марок авто

Аналитики высчитали, какие модели автомобиля приобретаются жителями росийских городов-миллионников чаще всего. По результатам исследования определился топ-3 самых популярных марок.

Ими стали — по степени убывания общего количества купленных экземпляров — Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Kia Rio активно покупают в девяти из 15 российских миллионников. В частности, машина популярна в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на -Дону.

Северная столица предпочитает Hyundai Solaris. Вкус петербуржцев разделяют автолюбители Челябинска и Новосибирска.

А отечественную модель чаще всего покупали в Самаре, Перми и Воронеже.

При расчетах учитывались данные автодилеров о продажах за 11 месяцев 2017 года. Результаты представлены статистическим агентством «Автостат».

Как писал iz.ru, эксперты определили десятку самых дешевых новых автомобилей из числа продающихся в России.