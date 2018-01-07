Эксперты назвали самые ожидаемые в России автоновинки 2018 года

Эксперты составили список самых ожидаемых в России автомобильных новинок 2018 года. В их число включили иномарки и машины отечественной сборки, передает «Федеральное агентство новостей».

Первую строчку в топе ожидаемых автоновинок занял кроссовер Urus от Lamborghini. В список также вошли Volkswagen Teramont, Chevrolet Traverse. Россияне также ожидают выхода Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Peugeot 5008, Citroen C3 Cross, а также Audi Q2, Renault Duster, Mitsubishi Eclipse Cross и Cadillac CT6.

Из числа автомобилей отечественного производства эксперты назвали обновленную модель Lada Priora, а также кроссверсию популярного седана Lada Vesta Cross. Эксперты отмечают, что большинство автомобилей, предназначенных для российских потребителей, уже приобретены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты определили десятку самых дешевых новых автомобилей из числа продающихся в России. Первые три места в рейтинге получили отечественные модели — седан Lada Granta, Lada Priora и лифтбек Lada Granta.