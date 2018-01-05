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В 2017 году россияне при покупке авто предпочитали коробку-«автомат»

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Фото: TASS/YAY
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В 2017 году в России чаще продавались легковые автомобили с автоматической коробкой передач (АКП). Доля таких машин среди купленных россиянами новых авто составила 54%.

Еще в 2010 году «автоматы» предпочитала только треть покупателей. В 2016 доля таких любителей перевалила за 50%, сообщает аналитическое агентство «Автостат»

Эксперты отмечают, что производители популярных моделей иномарок, представленных на рынке двумя модификациями — с АКП и механической трансмиссией — поставляют больше «автоматов». Например, две трети KIA Rio и Hyundai Solaris на рынке составляют машины с АКП, а у Hyundai Creta этот показатель равен 72%.

Как писал iz.ru, в 2018 году средняя стоимость автомашин немецкого автоконцерна BMW в России увеличится на 2,5%.

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