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Nissan разработал систему управления автомобилем силой мысли

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Автоконцерн Nissan сообщил о завершении разработки системы управления автомобилем при помощи мысли, новинку планируется показать в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе.

Новая система получила название Brain-to-Vehicle и основана на передаче в бортовой компьютер данных с датчиков из шлема, который надет на голову водителя. Система, в частности, способна предугадывать намерения водителя (нажатие на педаль или движение рулевого колеса) и осуществлять их быстрее человека на 0,2 – 0,5 секунды, говорится в сообщении Nissan.

Brain-to-Vehicle также способна распознавать настроение водителя, подбирать под него подходящую музыку, а также обучаться у конкретного человека его индивидуальному стилю вождения.

Как заявил исполнительный вице-президент компании Nissan Даниэль Шилачи, в будущем новая система управления автомобилем может получить широкое распространение в будущих автомобилях концерна.

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