Назван список самых угоняемых автомобилей в России за 2017 год

Автомобили марки Lada стали самыми угоняемыми в 2017 году. Согласно статистике, за данный отчетный период зарегистрировано 5756 случаев.

На втором месте оказалась Toyota. Таких машин было угнано почти 3,8 тыс. Тройку замкнули автомобили Hyundai — 2056 случаев.

В первую десятку также вошли Kia, «ВАЗ», Nissan, Ford, «ГАЗ», Mazda и Renault.

По словам экспертов, это данные по центральным регионам России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Всего за 2017 год было похищено 33 758 автомобилей, что более чем на 3 тыс. превышает показатели за предыдущий отчетный период.