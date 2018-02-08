Mazda отзывает 1,8 тыс. автомобилей в РФ

Официальный представитель автопроизводителя Mazda в РФ отзывает 1758 автомобилей Mazda 6. Машины были проданы в период с 2012 по 2015 год, они отзываются из-за проблем со стояночным тормозом.

Росстандарт сообщает, что на отзываемых авто проведут проверку валов привода стояночного тормоза в левом и правом задних тормозных суппортах, все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобильная компания Nissan отзывает в России почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя.