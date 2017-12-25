Nissan отзывает почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в России

Автомобильная компания Nissan отзывает в России почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв подпадают 127,738 тыс. машин Tiida (C11) и Note (E11), произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

«Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 2014 год», — говорится в сообщении компании.

Внутреннее давление газогенератора может слишком сильно возрасти во время срабатывания подушки безопасности, что может спровоцировать разрыв корпуса газогенератора.

На транспортных средствах произведут проверку, а в случае необходимости — замену газогенератора подушки безопасности водителя, передает BFM.RU.

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