Прямой эфир

Nissan отзывает почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в России

0
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильная компания Nissan отзывает в России почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв подпадают 127,738 тыс. машин Tiida (C11) и Note (E11), произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

«Исследования компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 по 2014 год», — говорится в сообщении компании.

Внутреннее давление газогенератора может слишком сильно возрасти во время срабатывания подушки безопасности, что может спровоцировать разрыв корпуса газогенератора.

На транспортных средствах произведут проверку, а в случае необходимости — замену газогенератора подушки безопасности водителя, передает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru опубликовал автомобили, которые больше всего разочаровали своих владельцев после приобретения. Основными критериями оценки стали цена, мощность двигателя, объем салона и комфортность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Infiniti опубликовала тизер новейшего электрического седана
Определен рейтинг самых разочаровывающих автомобилей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017