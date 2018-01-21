СМИ: власти Германии отзывают почти 130 тыс. автомобилей Audi

Федеральное автомобильное управление Германии приняло решение отозвать в обязательном порядке 127 тыс. новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI. Такое решение связано со скандалом из-за выбросов выхлопных газов, сообщает газета Bild am Sonntag.

По данным издания, немецкие власти зафиксировали в автомобилях моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 незаконные механизмы отключения систем очистки. Ведомство также планирует запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года.

Издание утверждает, что автоконцерн Volkswagen что он оснащал дизельные автомобили Audi программным обеспечением, которое занижало показатели выбросов вредных веществ.

Отмечается, что ко 2 февраля компании будет необходимо представить автомобильному управлению свои инициативы, предусматривающие борьбу с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда они выезжают на дорогу.

Ранее сообщалось, что компания Audi отозвала 1880 машин Audi A4, A5 и Q5 в России из-за проблем с климатической установкой.