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Audi отзывает 1880 машин из-за проблем с климатической установкой

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Фото: Global Look Prees/Stephan Goerlich
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Автопроизводитель Audi отзывает 1880 машин Audi A4, A5 и Q5 в России из-за проблем с климатической установкой, сообщает «Росстандарт».

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год. Причиной является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки.

«На автомобилях следует заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки», — говорится в сообщении.

Представители автопроизводителя в России «ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев машин, подлежащих отзыву путем рассылки писем или по телефону.

Ранее Reuters сообщил, что британский производитель автомобилей Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. автомобилей в США в 2018 году из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой.

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