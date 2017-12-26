Audi отзывает 1880 машин из-за проблем с климатической установкой

Автопроизводитель Audi отзывает 1880 машин Audi A4, A5 и Q5 в России из-за проблем с климатической установкой, сообщает «Росстандарт».

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2011 по 2016 год. Причиной является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки.

«На автомобилях следует заменить нагревательный элемент и выполнить обновление ПО блока управления климатической установки», — говорится в сообщении.

Представители автопроизводителя в России «ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев машин, подлежащих отзыву путем рассылки писем или по телефону.

Ранее Reuters сообщил, что британский производитель автомобилей Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. автомобилей в США в 2018 году из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой.