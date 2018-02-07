Volkswagen отзывает в РФ более 1,6 тыс. Skoda из-за проблем с фарами

Российское подразделение компании Volkswagen отзывает 1551 автомобилей Skoda Superb из-за возможных проблем с фарами ближнего света, которые после старта остаются в положении базовой установки. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины с VIN-кодами, проданные в 2016–2018 годах.

Владельцев Skoda проинформируют путем рассылки или по телефону, чтобы они предоставили транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. На авто перепрограммируют параметр для контроля установки фар.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ford отзывает в России 15,67 тыс. автомобилей Kuga и C-Max из-за риска возгорания в моторном отсеке.