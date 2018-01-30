Орландо Блум разбил машину «Формулы-Е»

Известный британский актер Орландо Блум разбил автомобиль «Формулы-Е», попав в аварию во время заезда на болиде в Марокко. Об этом сообщает официальный канал ABB Formula E на видео-сервисе YouTube.

ЧП произошло с артистом 13 января. Орландо Блум, известный своей любовью к экстремальным видам спорта, посетил чемпионат электромобилей и прокатился по трассе, однако в какой-то момент не справился с управлением, пишет RT. Артисту удалось избежать травм. После заезда он получил в подарок кусок сломанного антикрыла.